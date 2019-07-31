(Друкуємо мовою оригіналу)

В офисе президента Украины заявили, что создадут международный русскоязычный канал, который должен «бороться за умы» жителей оккупированных территорий и россиян. Что думают об этом сами жители временно оккупированных территорий, а также подконтрольных прифронтовых районов Донбасса? Из-за войны между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода «Радио Донбасс.Реалии» работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

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Катя, Лисичанск (подконтрольная территория):

Я русскоязычная, украинский в школе не учила, как я страдаю от того, что вынуждена по спутнику смотреть только русские каналы!

– Очень поддерживаю идею Зеленского о русском контенте. Привожу пример: по «Интеру» начали фильм «Анжелика маркиза ангелов», но идёт перевод на украинский язык. Моя подруга, она русскоязычная, говорит: «Любимый фильм, так хотелось бы его смотреть, но мне неприемлем украинский язык. Я русскоязычная, я украинский в школе не учила, как я страдаю от того, что вынуждена по спутнику смотреть только русские каналы!». Поэтому нужны программы на русском языке, даже для украинской территории.

Слушатель, оккупированная территория, Луганская область:

Люди ставят антенны, смотрят украинские фильмы без перевода, а те, кому головы забили российской пропагандой, они не будут смотреть ничего украинского

– У меня всегда приёмник включен, и я слушаю украинское радио, очень приятно слышать украинскую мову. Я думаю, что не стоит на русском языке делать сюда (для ОРДЛО – ред.) программы. Мы все понимаем украинский, и те люди, которые хотят быть в Украине, понимают и будут слушать и смотреть. Люди ставят антенны, смотрят украинские фильмы без перевода, а те, кому головы забили российской пропагандой, они не будут смотреть ничего украинского. Лучше на украинском, потому что наш государственный язык – украинский.

Слушатель, Луганск:

Мы смотрим на украинском и начинаем думать на украинском. А если человеку тяжело думать на украинском, то радио должно быть 50 на 50, тогда людям будет легче

– Я поддерживаю все эти подвижки, что нужно развивать вещание. Скажу по своему опыту, вот «Русское радио Украина» у нас в Луганске ловит. Пример этого радио я считаю замечательным. Эфир идёт 50 на 50 – украинский и русский. Я раньше не задумывался и слушал больше русскоязычные. Но в данной ситуации то, что больше запрещают, то и хочется слушать, понимаете? Есть люди, которые плохо понимают украинский. У нас здесь русскоязычные школы были. И если было 2 урока украинского языка, то это как немецкий.

Мы смотрим на украинском и начинаем думать на украинском. А если человеку тяжело думать на украинском, то радио должно быть 50 на 50, тогда людям будет легче. Они так изучают украинский язык, сам собой. Поэтому я за такую идею вещания.

Но главное, чтобы когда люди переходят через Станицу Луганскую, видели не худшие условия жизни, а лучшие. Чтобы, когда они возвращаются, говорили, что видели Европу.

Слушатель, Волноваха:

Не знать украинский язык – это даже не позор, это просто ни в какие ворота не идёт

– Я вас постоянно слушаю, и сегодня был неприятно удивлён. На восьмидесятой частоте работает «днровский» радиоканал – это раз. А ещё, я хоть и русскоязычный, но считаю, что предыдущий мужчина абсолютно прав, когда говорил об украинском языке – все прекрасно понимают, и пусть, грубо говоря, не выделываются.

Я польский не изучал, и то понимаю, что поляки говорят. Не знать украинский язык – это даже не позор, это просто ни в какие ворота не идёт.

Тамара Ивановна, Северодонецк:

Люди, которые живут в Украине и не знают языка – це ганьба, вони не люблять свою країну

– Я русскоязычная женщина. Я вмію розмовляти українською, але не досконало. Я так поняла, что речь идет о международном канале, чтобы рассказывать правду из Украины. А люди, которые живут в Украине и не знают языка – це ганьба, вони не люблять свою країну. Люди, які живуть в Україні, повинні поважати свою мову, свою культуру, свої звичаї.

Слушательница, Троицкий район, Луганская область:

– У нас в Троицком районе украинское телевидение вообще не показывает. Только сепаратистов можно слушать или смотреть.

Михаил, Славянск:

– Считаю эту идею абсолютно бессмысленной. Люди, которые были за Украину, оттуда уехали. Те же, кто остались, но у них в голове Украина – тоже себя нормально чувствуют и приезжают сюда.

Володимир, Полтава:

– Вважаю, що, якщо контент буде російською мовою, то це буде не дуже гарно для нас, для українців. Але, якщо це буде національний канал, який будуть слухати за кордоном, то може і росіяни почують нашу точку зору.

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