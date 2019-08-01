Богдан написав заяву про відставку – ЗМІ

Керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення з посади. Про це 1 серпня повідомили інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» та видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовника в Офісі президента.

Джерела Радіо Свобода в Офісі президента України не підтвердили і не заперечили цієї інформації. «Без коментарів», – відповіли в офісі на запитання Радіо Свобода.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив 1 серпня, що звернувся до Національного антикорупційного бюро через заяву голови Офісу президента Андрія Богдана щодо нібито запропонованого йому хабаря.

Раніше цього тижня Кличко звинуватив Богдана в маніпулюванні законами і Конституцією країни, а також зустрівся у США з ексмером Нью-Йорка та адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані. «Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України», – розповів Кличко про цю зустріч.

Офіс президента України має намір звернутися до правоохоронних органів для перевірки ймовірних зловживань під час будівництва і реконструкції мостів у Києві, повідомив на пресконференції 30 липня голова ОП Андрій Богдан. За його словами, можливі зловживання стосуються будівництва Подільсько-Воскресенського моста, реконструкції Шулявського мосту й так званого «скляного» пішохідного мосту в центрі Києва.

Андрій Богдан (1976 року народження) – уродженець Львова, має вищу юридичну освіту, заслужений юрист України. У 2007 році балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна – Народна самооборона7, а також в 2014 році за списками партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (№74 списку, але партія скасувала його реєстрацію в якості кандидата). З 2007 до 2010 року працював заступником міністра юстиції України, заступником міністра Кабінету міністрів (2010–2011), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013–2014), був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського.