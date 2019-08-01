Разумков заявляє, що йому нічого не відомо про відставку Богдана з посади голови ОП

Голова президентської партії «Слуга народу» Дмитро Разумков стверджує, що йому нічого не відомо про нібито відставку Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

«Я сам щойно з новин дізнався. Нічого про це не знаю», – відповів він на питання кореспондента Радіо Свобода.

Один з обраних депутатів від «Слуги народу», який просив не називати його імені, висловив думку, що Богдан просто пожартував.

«Це схоже на жарт, прочитайте заяву до кінця», – сказав він.

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

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«Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання», – йдеться в документі, фото якого оприлюднили ЗМІ.

Водночас у самому ОП на запит Радіо Свобода цю інформацію відмовилися коментувати.

Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана керівником Адміністрації президента 21 травня – наступного дня після своєї інавгурації. 25 червня він призначив його ж головою Офісу президента, на який перетворив АП.

Міністерство юстиції протестувало проти призначення Андрія Богдана, заявляючи, що він підпадає під закон про люстрацію, який забороняє чиновникам часів Віктора Януковича працювати на державних посадах.

Богдан при цьому двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за період президентства Януковича.