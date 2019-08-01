Зеленський призначив головою ДУС чоловіка депутатки від «Слуги народу», яка має бізнес у Криму

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Державного управління справами Сергія Борзова. Відповідний указ Офіс президента оприлюднив 1 серпня.

«Призначити Борзова Сергія Сергійовича Керівником Державного управління справами з 1 серпня 2019 року строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться в ньому.

Попереднім документом Зеленський звільнив Борзова з посади заступника керівника цього відомства, яку той обіймав раніше.

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Дружина Сергія Борзова Ірина входить до президентською партії «Слуга народу» і перемогла на парламентських виборах на 14-му одномандатному окрузі (Вінницька область).

Згідно з декларацією Ірини Борзової, вона є кінцевою бенефіціарною власницею компанії «Профіль-Н» , зареєстрованої в Судаку, що в анексованому Криму.

Як повідомляє видання «Українська правда», тесть Борзова Наум Баруля є одним з керівників шоу «Ліга сміху», яке випукає заснована Зеленським студія «Квартал 95».

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Згідно з базою даних Rusprofile, компанія «Профіль-Н» після анексії зареєстрована як російська та сплачує податки до бюджету Росії.

11 червня Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами. Також з посади він зняв і його заступника – Євгена Сарнацького.