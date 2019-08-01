Радник Зеленського: є ворожі соціальні медіа, які не можуть бути дозволені

Українська влада не має наміру відновлювати вільний доступ користувачів інтернету в Україні до соціальних мереж, які були заборонені після анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив радник президента України, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв.

«Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути дозволені, тому що це зброя ворога. Ми просто не маємо дурниць робити, а захищати наш інформаційний простір маємо», – сказав Потураєв.

Минулого тижня в Раді національної безпеки і оборони України заявили, що санкції щодо заборонених російських соцмереж і сайтів не скасовані. Таке повідомлення на сайті відомства з’явилося через «збільшення кількості повідомлень про ймовірне скасування санкцій».

Із весни 2017 року в Україні діє заборона на сервіс «Яндекс», а також сайти групи Mail.Ru, російські соцмережі «ВКонтакте» та «Одноклассники». Вони були визначені РНБО як такі, що «загрожують національній безпеці» України.