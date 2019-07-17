Радник Зеленського навів приклад Ізраїлю з військової цензури

Радник президента України з політичних питань Микита Потураєв навів приклад Ізраїлю з військової цензури, говорячи про Раду з питань свободи слова при президенті, створення якої ініціюють в ОП. При цьому у відповідь на питання Радіо Свобода він сказав, що не певен, чи такі цензори потрібні в Україні.

Потураєв виступав під час експертної наради «Свобода слова та інформаційна безпека України: спільні виклики – спільні рішення» 17 липня в Києві.

«Є країна, абсолютно демократична, в якій, наскільки мені відомо, є військові цензори у засобах масової інформації… Звичайно, що вони не всю інформацію цензурують, а лише те, що стосується армії, бойових дій, який веде ЦАХАЛ. Не певен, що Україні потрібні військові цензори. Я певен, що Україні потрібна міцна інформаційна оборона і стійка інформаційна безпека, а якими інструментами ми будемо цього досягати – це питання, яке ми маємо вирішувати», – сказав Потураєв Радіо Свобода.

Раніше сьогодні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при президентові України.

За даними ОП, до складу Ради увійдуть по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ. Рада допомагатиме фіксувати й усувати загрози для свободи слова, прояви цензури, йдеться в повідомленні. Також серед пріоритетів – захист права журналістів на професію. Для цього в Раді будуть представники силових відомств і медіаюристи.