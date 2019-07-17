При Офісі президента створять Раду з питань свободи слова

Офіс президента України ініціює створення Ради з питань свободи слова при президентові України, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

«Нам важливий діалог з медіаспільнотою, тому ми запускаємо роботу Ради. Вона збиратиметься регулярно», – сказав Тимошенко 17 липня під час експертної наради «Свобода слова та інформаційна безпека України: спільні виклики – спільні рішення».

За даними ОП, до складу Ради увійдуть по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ. Рада допомагатиме фіксувати й усувати загрози для свободи слова, прояви цензури, йдеться в повідомленні. Також серед пріоритетів – захист права журналістів на професію. Для цього в Раді будуть представники силових відомств і медіаюристи.

Аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних засобів масової інформації, запропоновано створити при кожному голові ОДА.

Як йшлося у звіті, оприлюдненому у червні правозахисниками Freedom House, журналісти в Україні продовжують перебувати під загрозою насилля і залякування. Інститут масової інформації зафіксував у 2018 році в Україні 235 випадків порушень свободи слова.