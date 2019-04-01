Масових порушень прав журналістів на виборах не було – ІМІ

Перший тур виборів президента 31 березня пройшов загалом без численних порушень прав журналістів – таких висновків дійшли експерти Інституту масової інформації.

Наявні порушення, згідно з моніторингом Інституту, носили «поодинокий характер». Загалом в ІМІ повідомляють про шість випадків порушення прав журналістів (на позачергових виборах у 2014 році йшлося про сім порушень). У чотирьох випадках йдеться про перешкоджання діяльності журналіста, в одному – про погрози, ще один раз сайт регіонального медіа зазнав кібератаки.

«У Києві невідомі молодики перешкоджали російському журналісту зняти сюжет під будівлею Центральної виборчої комісії. У Кривому Розі через неправдиве повідомлення про замінування евакуювали співробітників телеканалу «Перший міський», – йдеться в повідомленні ІМІ.

Свій висновок щодо роботи працівників ЗМІ під час виборів зробила й Національна спілка журналістів України. Згідно з ним, журналістам не перешкоджали масово у їхній професійній діяльності під час висвітлення голосування, підрахунку голосів і зведення протоколів.

«Непорозуміння, викликані необізнаністю членів виборчих комісій щодо прав журналістів, швидко вирішувалися. Політичні штаби продовжують ганебну практику заведення на виборчі дільниці сторонніх осіб під журналістським прикриттям, але ці псевдожурналісти не спричинили помітних конфліктів на дільницях», – зазначають у Спілці.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

Станом на 12:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 70% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,46%, Петро Порошенко – 16,18%, Юлія Тимошенко – 13,15%, Юрій Бойко – 11,54%, Анатолій Гриценко – 7,05%.