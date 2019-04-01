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01 Квітень 2019, Київ 13:44
Новини | Суспільство

Поліція відкрила 60 кримінальних проваджень через порушення на виборах – Тракало

Під час голосування на виборах президента України на одній з виборчих дільниць у Києві, 31 березня 2019 року

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Національна поліція порушила 60 кримінальних проваджень через порушення на виборах президента, повідомив журналістам речник відомства Ярослав Тракало.

При цьому, за його словами, поліція не зафіксувала серйозних порушень і «зуміла забезпечити законність виборчого процесу». Водночас правоохоронці склали 33 адміністративні протоколи через порушення, пов’язані з виборчим процесом.

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31 березня 2019 року в Україні та на закордонних виборчих дільницях пройшли вибори президента. Наразі триває підрахунок голосів. Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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