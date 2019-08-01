Радник Зеленського розповів, як працюватиме російськомовний ТБ-канал на окуповані території та Росію

Російськомовний телеканал для «боротьби за уми», який планує створити українська влада, має бути спільним продуктом багатьох українських медіа. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив радник президента України, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв.

«Це має бути співробітництво приватних медіа, держави, Суспільного мовника, а також і так званої «громадянської журналістики», оскільки у нас не буде можливості отримати достовірну інформацію з Криму, з окупованих територій. Ми можемо отримувати достовірну інформацію для тих самих телевізійних новин лише через громадянську журналістику», – сказав Потураєв.

За його словами, такий телеканал має працювати «в першу чергу на окуповані території та за кордон». «У нас є окремі проєкти, спрямовані на окуповані території, ми їх не маємо втратити. Вони в тому числі і приватні, ATR (кримськотатарський телеканал, який до окупації працював у Сімферополі – ред.) прекрасно мовить на Крим настільки, наскільки може, його теж глушать. Але ми маємо створити хоча б один потужний канал іномовлення, звичайно, з додатковим фокусом на окуповані території», – наголосив радник Зеленського.

В Україні створять світовий російськомовний канал, повідомив 29 липня заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території Росії.