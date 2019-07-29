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29 Липень 2019, Київ 21:00
Новини | Свобода слова

Офіс президента: в Україні створять світовий російськомовний канал для «боротьби за уми»

Офіс президента хоче створити новий державний канал

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В Україні створять світовий російськомовний канал, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території Росії.

«У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі», – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що в команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це був державний канал.

«Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту», – заявив Тимошенко.

Перший помічник Зеленського говорив про наміри створити інформаційно-розважальний телеканал «для широких мас».

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