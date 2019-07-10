Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати українське ТБ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що в Україні не буде жодних інформаційних монополій телевізійного простору людьми з проросійськими поглядами.

«Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися… Жодних інформаційних монополій у нас не буде. Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення», – сказав Зеленський у Борисполі, відповідаючи на запитання про телеканал NewsOne, який планував провести телеміст з російським «Россия 24».

Зеленський також зазначив, що питання заборони монополізації окремими суб’єктами інформаційного простору буде врегульоване на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne, але пізніше ефір було скасовано.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів виступили з критикою такого телемосту, а активісти влаштували пікет під стінами NewsOne.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила провести позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne, заявивши, що в разі порушень, забере у телеканалу ліцензію на мовлення.

Президент України Володимир Зеленський назвав намір провести телеміст небезпечним піар-ходом перед дочасними парламентськими виборами в Україні. Раніше канал NewOne пояснив бажання спільного проекту із російським телеканалом необхідністю провести розмову «з народами двох країн, а не з політиками».

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив про виклик на допит власника і ведучого телеканалу NewsOne.

Нині в орбіті співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента має вплив через своїх союзників, – NewsOne, «112. Україна» та Zik.