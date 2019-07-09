«Українська сторона» виявилась не готовою до телемосту – речник Путіна

У Кремлі шкодують, що «українська сторона» виявилась не готовою до телемосту між Росією і Україною, заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Загалом ми, безперечно, шкодуємо, що цей телеміст не відбувся. Ми, як і раніше, вважаємо, що це була гарна і дуже правильна ініціатива двох телеканалів. Очевидно, українська сторона не готова до цього», – сказав Пєсков.

Він додав, що в рамках телемосту планувалося «спілкування людей, яке ніколи не може бути передчасним».

«Це найправильніше спілкування і те спілкування, в якому народжується істина», – сказав речник Путіна.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne, але пізніше ефір було скасовано.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів виступили з критикоютакого телемосту, а активісти влаштували пікет під стінами NewsOne.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила провести позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne, заявивши, що в разі порушень, забере у телеканалу ліцензію на мовлення.

Президент України Володимир Зеленський назвав намір провести телеміст небезпечним піар-ходом перед дочасними парламентськими виборами в Україні. Раніше канал NewOne пояснив бажання спільного проекту із російським телеканалом необхідністю провести розмову «з народами двох країн, а не з політиками».

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив про виклик на допит власника і ведучого телеканалу NewsOne.