Нацрада про ситуацію з NewsOne: ми не дамо ліцензіатам порушувати законодавство

Нацрада 9 липня проведе позачергове засідання, попри те, що телеканал NewsOne скасував планований телеміст із російським телеканалом «Россия 24». Як заявила в ефірі Радіо Свобода заступниця голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук, Нацрада має намір застерегти ліцензіатів і провайдерів від порушення чинного законодавства.

«Це (ситуація з планованим телемостом – ред.) – таке своєрідне прощупування ситуації: пройде чи не пройде. Ми на завтра скликали позачергове засідання, на якому будемо говорити про цю ситуацію і застерігати ліцензіатів і провайдерів від порушення чинного законодавства. Ми пам’ятаємо, що є рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року, і російські телеканали внесені до санкційних списків. Крім того, Нацрада обмежила показ близько 80 телеканалів. Ми стоїмо на сторожі і не дамо ліцензіатам порушувати чинне законодавство», – сказала Фещук.

За її словами, ситуація з NewsOne – це «перша ластівка», і Нацрада хоче застерегти від подібних ситуацій у майбутньому.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne, але пізніше ефір було скасовано.

Ведучими скасованого телемосту від «Россия 24» вказувались Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів виступили з критикою такого телемосту, а активісти анонсували на понеділок пікет під стінами NewsOne.

Президент України Володимир Зеленський назвав це небезпечним піар-ходом перед дочасними парламентськими виборами в Україні.

Також Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про виклик на допит власника і ведучого телеканалу NewsOne щодо наміру провести спільний телеміст із російським державним каналом.