Під NewsOne палять фаєри, підривають петарди

Поблизу будівлі телеканалу NewsOne триває анонсований раніше мітинг, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В акції бере участь близько сотні людей. Деякі учасники акції палять фаєри і димові шашки, було чути вибухи піротехніки.

​Протестувальники вимагають позбавити ліцензії NewsOne та «112 Україна».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, поліція посилила охорону бізнес-центру: протестувальникам не заважають, поки не коментують ситуацію.

Також поряд чергують пожежники.

20:22 Натовп рухається до іншого боку будівлі, куди виходять вікна телеканалу, але вони, як виявляється, закриті ролетами.

20:32 Учасники акції розмальовують балончиками вікна у будівлі, де розташований канал. Скандують «Медведчуку – тюрма!»​ та інші гасла.

20:46 На мітингу ідентифікували фотографа видання «Страна UA». Чоловіка оточили. Зі сцени лунають заклики його не чіпати. ​У супроводі поліції він покинув акцію.

20:50 Зі сцени подякували учасникам мітингу і закликали приходити 9 липня під Нацради з питань телебачення і радіомовлення, де планується засідання з приводу NewsOne. Люди починають розходитись.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne, але пізніше ефір було скасовано.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne, але пізніше ефір було скасовано.

Ввечері 7 липня на фейсбуці анонсували протест під стінами NewsOne, і понад півтисячі людей там відзначилися як такі, що прийдуть на акцію.