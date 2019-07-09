Радіо Свобода Daily: Після гострої реакції NewsOne скасував телеміст із каналом «Россия 24»

«Надо поговорить» не буде

Телеканал NewsOne заявив, що відмовляється від спільного проекту з російським державним телеканалом «Россия 24» «Надо поговорить».

У заяві на сайті телеканалу, яка з'явилася 8 липня, сказано: «Телеканал NewsOne повідомляє про скасування телемарафону «Надо поговорить». Наша спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей, які ніколи не ставили під сумнів територіальну цілісність України, без політиків і одіозних пропагандистів, привела до того, що протягом останнього часу низкою політичних партій щодо нашого телеканалу була розпочата масована інформаційна атака. У хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора – і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їхніх близьких».

У заяві телеканалу зазначено, що, нібито, планувалося провести «перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії».

Тим не менш, попри відмову від телемосту, під стінами телеканалу NewsOne 8 липня відбулася акція протесту, в якій взяли участь близько сотні людей.

Зеленський і Путін: чи буде зустріч?

На анонсований раніше телеміст відреагував і президент України Володимир Зеленський – він запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в Мінську й поговорити.

«Хочу звернутися до президента Росії Володимира Володимировича Путіна. Треба поговорити? Треба. Давайте обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі», – сказав Зеленський.

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, якщо той вступить у переговори з ватажками «Л/ДНР» і не буде називати їх сепаратистами. Про це президент Росії заявив в інтерв'ю італійській газеті «Корр'єре делла Сера», текст який опублікували на сайті Кремля.

А глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков зазначив, що зустріч Зеленського з Путіним можлива в «нормандському форматі», з присутністю лідерів Німеччини, Франції. Теми – звільнення українських моряків і зупинка бойових дій на Донбасі.

Чи відбудеться зустріч? Читайте у матеріалі.

Що буде далі із NewsOne?

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня проведе позачергове засідання, попри те, що телеканал NewsOne скасував планований телеміст із російським телеканалом «Россия 24». Як заявила в ефірі Радіо Свобода заступник голови Нацради Уляна Фещук, рада має намір застерегти ліцензіатів і провайдерів від порушення чинного законодавства.

«Це (ситуація з планованим телемостом – ред.) – таке своєрідне прощупування ситуації: пройде чи не пройде. Ми на завтра (9 липня) скликали позачергове засідання, на якому будемо говорити про цю ситуацію і застерігати ліцензіатів і провайдерів від порушення чинного законодавства. Ми пам’ятаємо, що є рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року, і російські телеканали внесені до санкційних списків. Крім того, Нацрада обмежила показ близько 80 телеканалів. Ми стоїмо на сторожі і не дамо ліцензіатам порушувати чинне законодавство», – сказала Фещук.

За її словами, ситуація з NewsOne – це «перша ластівка», і Нацрада хоче застерегти від подібних ситуацій у майбутньому.

Грузинський телеведучий обматюкав Путіна в прямому ефірі

Ведучого грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгія Габунію відсторонили від роботи на два місяці. 7 липня він у прямому ефірі звернувся до президента Росії Володимира Путіна російською мовою, використовуючи нецензурні слова.

Згідно з рішенням керівництва телеканалу, обмеження поширюється також на всі програми, які готує Габунія.

Після ефіру, в якому ведучий звернувся до російського президента, «Руставі-2» на кілька годин припиняв мовлення. Перед будівлею телеканалу зібралися люди, які вимагали звільнення гендиректора каналу і ведучого. За словами керівництва «Руставі-2», звучали радикальні заклики. Вранці 8 липня телеканал знову вийшов в ефір.

Влада Грузії засудила нецензурні висловлювання телеведучого опозиційного телеканалу «Руставі-2». МЗС Росії назвало слова грузинського ведучого «неприйнятними випадами» і «витівкою».

Баришівська суддя, яка зупинила ліцензію лоукостера SkyUp, йде у відставку

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, подала заяву про відставку після того, як справу щодо неї розпочало ДБР на підставі розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). Про це йдеться на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

Раніше журналісти виявили, що позов, у результаті якого суддя Литвиненко ухвалила рішення, був фіктивним – жителька Баришівки, вказана позивачкою в ухвалі суду, насправді не подавала його. Окремо журналісти звернули увагу, що суддя в принципі не могла ухвалювати зазначене рішення, оскільки воно не підпадає під юрисдикцію Баришівського районного суду. Не зміг пояснити логіку судді Олени Литвиненко і голова суду, про що йдеться в сюжеті «Таємниця баришівського суду».

ЄС готовий надати Києву 500 мільйонів євро допомоги після виконання умов – декларація

Європейський союз готовий виділити Україні черговий транш програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро після виконання необхідних умов. Про це йдеться в спільній декларації за підсумками 21-го саміту Україна – ЄС.​

Як повідомляло Міністерство фінансів України, перелік вимог, які Україна повинна виконувати, щоб отримувати макрофінансову допомогу Євросоюзу, містить зобов’язання у сфері боротьби з корупцією, якості державного управління та податкової системи, реформу енергетичного сектору, соціальної політики та корпоративного управління в державних підприємствах, а також реформу системи управління державними фінансами.

Гривня продовжує зміцнюватись

Гривня зміцнилася на 16 копійок порівняно з 5 липня – такий офіційний курс встановив Національний банк України. За його даними, у понеділок, 8 липня, курс гривні щодо долара становить 25,71, тоді як у п’ятницю 5 липня один долар коштував 25 гривень 87 копійок.​

Офіційний курс гривні до євро зміцнився на 25 копійок – 28,95 гривні за євро проти 29 гривень 20 копійок 5 липня.

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