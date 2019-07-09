Якщо будуть порушення, анулюємо ліцензію – Нацрада анонсувала позапланову перевірку NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на позаплановому засіданні 9 липня вирішила провести позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne через раніше озвучений, але потім скасований намір провести телеміст із російським телеканалом «Россия 24».

«Якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі, це буде вже друга санкція до телеканалу, яка дасть змогу нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії», – заявив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

Водночас Костинський додав, що чинне законодавство передбачає складну процедуру щодо анулювання ліцензій мовників, навіть після неодноразового порушення ними українського законодавства.

«Ми неодноразово оголошували попередження телеканалу NewsOne і бачимо, що порушення тривають», – сказав Костинський.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne, але пізніше ефір було скасовано.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів виступили з критикою такого телемосту, а активісти влаштували пікет під стінами NewsOne.

Президент України Володимир Зеленський назвав намір провести телеміст небезпечним піар-ходом перед дочасними парламентськими виборами в Україні. Раніше канал пояснив бажання спільного проекту із російським телеканалом необхідністю провести розмову «з народами двох країн, а не з політиками».

Також Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про виклик на допит власника і ведучого телеканалу NewsOne.