Помічний Зеленського: хочемо створити інформаційно-розважальний канал «для широких мас»

У команді президента України Володимира Зеленського хочуть створити інформаційно-розважальний телеканал «для широких мас». Про це в інтерв’ю виданню «Лівий берег» повідомив перший помічник Зеленського Сергій Шефір.

«Ми ведемо роботу зі створення каналу, який був би сильним інформаційно. Чи буде це інтернет-платформа, чи супутниковий канал. Ми програємо дуже сильно інформаційно і не тільки Росії, а й усередині країни. У нас всі канали належать тим чи іншим людям, які тримають їх, щоб захистити себе», – сказав він.

За словами Шефіра, суто новинний канал «ніколи не стане мегапопулярним».

«Для широких мас потрібно робити розважально-інформаційний, щоб і новини, і серіали, і розважальні програми. Ми мріємо про такий формат», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський призначив першим помічником свого бізнес-партнера, співзасновника студії «Квартал 95» Сергія Шефіра 21 травня.