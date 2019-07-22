У РНБО запевнили – санкції щодо заборонених російських соцмереж і сайтів не скасовані

У Раді національної безпеки і оборони України заявили, що санкції щодо заборонених російських соцмереж і сайтів не скасовані. Таке повідомлення на сайті відомства з’явилося через «збільшення кількості повідомлень про вірогідне скасування санкцій».

«Відповідно до закону України «Про санкції», рішення з питань застосування, скасування або внесення змін до санкцій ухвалюються Радою національної безпеки і оборони України виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, президента України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України. Реалізацію та моніторинг ефективності введених у дію указами президента санкцій, відповідно до рішень РНБО України здійснює Кабінет Міністрів України разом із Службою безпеки України та Національним банком України», – нагадали у РНБО.

У відомстві зазначили, що секретар РНБО Олександр Данилюк «звернув увагу зазначених державних органів на необхідність забезпечення неухильного додержання санкцій та моніторингу їх ефективності до завершення терміну їх дії або скасування в установленому законом порядку».

Із весни 2017 в Україні діє заборона на сервіс «Яндекс», а також сайти групи Mail.Ru, російські соцмережі «ВКонтакте» та «Одноклассники». Вони були визначені РНБО, як такі, що «загрожують національній безпеці» України.