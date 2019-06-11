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11 Червень 2019, Київ 11:46
Новини | Політика

Зеленський призначив тимчасового в.о. керівника ДУС

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив тимчасового виконувача обов’язків керівника Державного управління справами. Згідно з документом від 11 червня, ці обов’язки виконуватиме заступник керівника ДУС Сергій Борзов.

Водночас іншим указом Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами. Також з посади він зняв і його заступника – Євгена Сарнацького.

/**/ /**/ /**/ Екс-президент України Петро Порошенко в Ситуаційному центрі, фото архівне
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Державне управління справами – єдиний орган з матеріально-технічного, побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності президента, Верховної Ради, уряду, РНБО та інших державних органів.

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