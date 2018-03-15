На 102 мільйони гривень упродовж 2017 року подорожчав ремонт Маріїнського палацу – #Точно

Бюджетні витрати на реставрацію Маріїнського палацу протягом 2017 року зросли на 102,7 мільйона гривень. Така інформація міститься у звіті про видатки 2017 року Державної казначейської служби, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, на початку 2017 року Державне управління справами розраховувало сплатити за реставрацію історичного палацу не більше ніж 200 мільйонів гривень. На кінець минулого року сума реальних витрат сягнула 302,7 мільйона гривень.

Минулого року ДУС оголосило тендери на закупівлю для Маріїнського палацу комодів і трибун за мільйон гривень та штор на 8 мільйонів гривень.

На офіційному відкритті «Євробачення-2017» поблизу Маріїнського палацу розстелили 265-метрову червону доріжку – рекордну за історію пісенного конкурсу.

Рішення реставрувати Маріїнський палац ухвалили у 2002 році, впродовж кількох років десятки інститутів розробляли документацію, плани реставрації. Реконструювати Маріїнський палац почали у 2007 році й закінчення робіт неодноразово переносили, перераховуючи кошторис і міняючи плани.

Цього року на реставрацію палацу знову заклали 200 мільйонів гривень. Завершити роботи планують у 2019 році.