ДУС оголосило тендери на закупівлю комодів і трибун для Маріїнського палацу за мільйон гривень

Державне управління справами України оголосило тендери на закупівлю комодів, трибун і консолі для Маріїнського палацу у Києві на загальну суму мільйон гривень.

Як свідчать дані сайту держзакупівель ProZorro, Державне управління справами планує закупити комоди і консоль – 5 штук – на суму 630 тисяч гривень.

Також ДУС оголосило тендер на закупівлю трибун і підставок під прапор – 14 штук – за 370 тисяч гривень

Початок аукціону запланований на 27 листопада.

На початку листопада Державне управління справами України оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу у Києві на 8 мільйонів гривень.

Рішення реставрувати Маріїнський палац ухвалили у 2002 році, впродовж кількох років десятки інститутів розробляли документацію, плани реставрації. Реконструювати Маріїнський палац почали у 2007 році й закінчення робіт неодноразово переносили, перераховуючи кошторис і міняючи плани. Завершити реконструкцію планують у 2019 році.

