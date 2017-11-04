ДУС планує на 8 мільйонів гривень закупівлю штор для Маріїнського палацу у Києві

Державне управління справами України оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу у Києві на 8 мільйонів гривень.

Крім того, як свідчать дані сайту держзакупівель ProZorro, Державне управління справами також планує закупити 259 стільців, крісел і диванів на 8 мільйонів 840 тисяч гривень.

Аукціон планують провести у січні 2018 року.

Рішення реставрувати Маріїнський палац ухвалили у 2002 році, впродовж кількох років десятки інститутів розробляли документацію, плани реставрації. Реконструювати Маріїнський палац почали у 2007 році й закінчення робіт неодноразово переносили, перераховуючи кошторис і міняючи плани.

Завершити реконструкцію планують у 2019 році.