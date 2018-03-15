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15 Березень 2018, Київ 07:39
#Точно

На 102 мільйони зросли витрати на реставрацію Маріїнського палацу протягом 2017 року

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