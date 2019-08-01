Акторки серіалу «Свати» Железняк і Кравченко виступають із гастролями в анексованому Криму

Російські акторки Олеся Железняк і Тетяна Кравченко планують у серпні виступити з гастролями в анексованому Криму. Афіші спектаклю «Мила моя» з їхньою участю розвішані на вулицях кримських міст, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з оголошеннями, планується сім виступів зі спектаклем у Криму. В Ялті – 1 серпня, наступні дні з 2 по 7 число – відповідно у Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Євпаторії та Судаку.

Згідно з інформацією на сайті онлайн-продажу квитків, вартість квитків на спектаклі становить від 1100 до 3100 рублів (від 440 до 1230 гривень – ред.).

14 червня Міністерство культури виключило російського актора серіалу «Свати» Федора Добронравова з «чорного списку».

Читайте також: Помічник Зеленського: хочемо створити інформаційно-розважальний канал «для широких мас»​

До того Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону серіалу «Свати». Також за позовом компаній «1+1» та «Кіноквартал» суд визнав протиправним та скасував заборону на в’їзд Добронравову. Згодом Шостий апеляційний суд Києва лишив це рішення в силі.

У листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки громадянинові Росію, актору Федорові Добронравову. За даними СБУ, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.

Після цього Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

Відповідно до чинного законодавства, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.