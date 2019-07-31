Експерти у США прокоментували кадрові призначення Зеленського

На початку тижня у вашингтонському аналітичному центрі «Атлантична рада» у Вашингтоні обговорили нові призначення адміністрації Володимира Зеленського.

Зокрема, говорили про ймовірні кандидатури на посаду посла України у США. Економіст Андерс Ослунд каже: «Я бачив сьогодні припущення, що це буде Олег Шамшур. Я вважаю, він найкращий посол, кого я бачив тут, у Вашингтоні. Це буде прекрасно, якщо він повернеться».

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, розмірковує про майбутнє призначення прем’єр-міністра: «Я був би дуже вражений призначенням Абромавичуса, Нефьодова чи Данилюка». «Так, і я вважаю, що призначення Гончарука було вдалим, також вдалим було і призначення Пристайка», – додає він.

Новий парламент деякі оглядачі називають строкатим. І не лише через списки партії «Слуга народу», а через склад Верховної Ради загалом. Щодо можливого спікера парламенту Ослунд говорить про Віктора Медведчука так: «Я відчуваю, що він стане першим заступником спікера як лідер другої за розміром партії в парламенті. Медведчук дуже розумний і має дуже поганий вплив. Тож я думаю, що найкраще, що очевидно можна зробити, – це максимально ізолювати його».

Гербст додає: «Здається, про його зв’язки питань не виникає, і здається, немає сумніву, що пан Медведчук не має позитивного впливу в українській політиці. Але його партія, хоча і прийшла другою на виборах із великим відривом, не має ідеологічних чи практичних партнерів у Раді, щоб створити більші проблеми. Тож я думаю, що його здатність робити шкідливі речі, які не допомагатимуть, буде обмежена».

Також експерти проаналізували результати виборів загалом. На думку Гербста, «це показало, що старий політичний клас недостатньо вирішував проблеми корупції та реформ».

Ослунд, зі свого боку, каже: «Зараз Україна досягла економічної стабільності, але люди хочуть, щоб працював принцип верховенства права, і вони хочуть більших темпів зростання економіки. Вони хочуть, щоб щось зробили із корупцією. Я думаю, що домінантним фактором тут було бажання подолати корупцію і прискорити економічне зростання, а це, звичайно, взаємозалежні процеси».

Попереду у президента Зеленського – нові ключові кадрові призначення, візит до США і можлива участь у сесії Генеральної асамблеї ООН.

Як у США оцінюють нові кадрові рішення Зеленського – дискусія в «Атлантичній раді»