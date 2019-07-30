Зеленському треба розробити методику стримування депутатів від «Слуги народу» – Гладких

Гості програми «Ваша Свобода» обраний народний депутат України від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв і політичний експерт порталу «Слово і діло» Валентин Гладких.

Нова Верховна Рада зможе зібратися вже після 1 вересня, заявив 30 липня голова Офісу президента Андрій Богдан. Коли б не запрацювала Верховна Рада, очевидно, що президент Володимир Зеленський матиме над нею, після тріумфу на виборах партії «Слуга народу», повний контроль.

Олександр Лащенко: Пане Гладких, вперше в історії України глава держави має повний заслужений контроль, за результатами виборів. Як може скористатися цією владою Володимир Зеленський і в парламенті, і у виконавчій владі, і так далі?

Валентин Гладких: З одного боку, радикальні, докорінні зміни насправді вимагають наявності певного владного інструментарію. Але водночас є і побоювання, що цей обсяг владних повноважень, який здобувають нібито для корінних змін у суспільстві, може бути використаний для досягнення якихось особистісних цілей, які, м’яко кажучи, діаметрально протилежні задекларованим. І для того, щоб контролювати Верховну Раду, Зеленському для початку треба розробити інструментарій, щоб контролювати свою фракцію. Якщо тільки він втратить контроль над власною фракцією, все інше не матиме ніякого значення.

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Зеленському першим кроком треба розробити методику стримування тих, кому здається, що вони дорвалися до влади і тепер використовуватимуть владу у своїх інтересах. Українці поміняли не один привілейований клас на інший привілейований. Якщо тільки побачимо нездорові рухи в е-деклараціях, у розширених обсягах способу життя, то це викличе негативну реакцію.

Те, що сьогодні Зеленський має – це аванс. Він першими своїми кроками має продемонструвати, що готовий отриманий аванс імплементувати в якісь реальні досягнення. Для того у нього є всі владні повноваження. Немає на кого скидати відповідальність. Якщо щось у нього (Зеленського – ред.) буде не виходити, то це буде не виходити саме у нього.

Навіть якщо є 300 голосів у Верховній Раді, це не означає, що можете ввести кріпацтво або рабовласницький лад

Але ми живемо в умовах демократії. Є поняття меж державного втручання. Навіть якщо у вас є 300 голосів у Верховній Раді України, то це не означає, що ви можете ввести кріпацтво або рабовласницький лад шляхом внесення змін до Конституції. Це неможливо! Другий момент – в Україні є опозиція, громадянське суспільство, міжнародне середовище. Говорити про те, що зараз Зеленський отримав тотальну владу, що (Україна – не Росія – ред.), то це просто неможливо, бо навіть тієї ресурсної бази немає.

– Пане Ар’єв, завдяки «тушкам», не за результатами виборів, Партія регіонів все рівно мала контрольовану більшість і ігнорувала тоді вимоги опозиції. Зараз, коли, за результатами виборів, абсолютно законно, нинішній президент Зеленський має більшість, у що це може вилитися?

Володимир Ар’єв: Янукович мав абсолютну більшість, починаючи з 2012 року. Комуністи за певні преференції були дуже надійними партнерами для Партії регіонів. Янукович мав всю повноту влади так само. Тому унікального нічого немає. Інша справа – Янукович тримав свою коаліцію за рахунок «батога і пряника». Питання: як Зеленський буде утримувати свою фракцію у купі? Бачимо вже скандали і протиріччя у фракції з’явилися. На одному з телеканалів Дубінський з Арахамією почали з’ясовувати публічно стосунки.

Що може зробити Зеленський? Шашличну відібрати чи піцерію?

Що може зробити Зеленський? Шашличну відібрати чи піцерію? Якщо утримуватиме тими ж самими засобами, а інших в Україні поки що не знайшли... Тімбілдінг, як зараз у Трускавці – його вистачить на пару місяців. Стають занадто перевпевненими після таких «накачок». Але так само це може впливати на формування певних груп всередині нової фракції «Слуга народу». Перші пару місяців будуть більш-менш єдиними. Є протилежні речі, які заявляють представники однієї і тієї ж команди.

– Пане Гладких, такі результати виборів, формування такої більшості – чи не є це наслідком того, що «вдалося» зробити Петру Порошенку за останніх 5 років?

Валентин Гладких: Це є результатом того, чого не вдалося зробити Порошенку. Говорити про те, що Порошенко нічого не зробив, або що за ці 5 років в Україні нічого не змінилося, то це неправда. Але і впадати в іншу крайність і говорити про те, що це були напрочуд ефективні 5 років, також не відповідає дійсності. Частина змін були свідомими і вольовими, частина – абсолютно випадковими, такими, що залежали від зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної кон’юнктури. Але вони відбувалися. Проте треба усвідомлювати, що те, що сьогодні сталося з Зеленським – це результат того, що суспільство не відчуло, що були усунуті ті причини, які призвели до Помаранчевої революції і до Революції гідності.

Те, що сталося з Зеленським – це результат того, що не були усунуті причини, які призвели до Революції гідності

Я хотів би, щоб ми сформували не технічний уряд, де будуть «смотрящіє», незрозуміло хто десь сидітиме і вирішуватиме, а в уряді просто сидітимуть «болванчики», які займатимуться лише тим, що створюють таку собі обкладинку для уряду, а щоб це був уряд технократів. Технократ для мене – це людина, якій говорять: поточний стан речей такий, ми хочемо такий поточний стан – будь ласка, проаналізуй, що маємо, розроби стратегію, переведи нас з точки А у точку Б. Деполітизовані.

А Верховна Рада буде тим органом, яка буде по суті легітимізувати і легалізувати необхідну законодавчу базу, яка буде необхідна для забезпечення ефективної діяльності технократів в уряді. Якщо ця модель буде реалізована, зможемо найближчим часом побачити дивовижні результати. Вони, звичайно, не призведуть до того, що ми всі станемо жити, як у Ліхтенштейні чи Люксембурзі, але побачимо позитивну динаміку. Якщо ж побачимо «розбрат і хитання», що цей кабінет ми віддали тобі на «годування», а цей – сюди не чіпай, а у ці двері взагалі краще не заходь, то матимемо такий самий уряд, який мали впродовж всього існування України.

Володимир Ар’єв: Зараз економіка на підйомі. Подивіться на рівень динаміки – у нас він один із кращих у Східній Європі. Середня зарплата у доларовому еквіваленті вже вийшла на рівень 2013 року. Зараз є унікальна можливість на цьому підйомі дати ще більший старт. Якщо є монобільшість, вона передбачає і моновідповідальність. Шанс для нього є хороший, база для нього (Зеленського – ред.) є дуже хороша.