Порошенко заявив, що під час виборчої кампанії поліція працювала проти його партії

Президент України Петро Порошенко вважає, що під час парламентської виборчої кампанії йому і його партії протистояли правоохоронні органи. Про це він розповів у інтерв'ю виданню «Українська правда».

«Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп, на кшталт Шарія, організовані зсередини країни», – заявив Порошенко.

При цьому він наголосив, що перешкодити «Європейській солідарності» не змогли.

На зауваження, що «ЄС» на виборах підтримали лише 8,1% виборців, Порошенко зауважив: «Стільки, скільки захистили, стільки і маємо».

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.