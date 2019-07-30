Порошенко: ми будемо в жорсткій опозиції до спроб розвернути країну назад в бік Росії

П’ятий президент України Петро Порошенко має конструктивний настрій щодо роботи його партії «Європейська солідарність» у Верховній Раді IX скликання. Про це він розповів у інтерв'ю виданню «Українська правда».

«У нас напрацьована велика кількість законопроектів, нормативних актів, дорожніх карт, як ми маємо продовжити цю роботу», – наголосив Порошенко.

Він додав, що не бачить проблем у монопартійній більшості.

«В даному випадку монопартійна більшість створює можливості. Якщо рух наш буде зупинений, то ми точно будемо в жорсткій опозиції до спроб розвернути країну назад в бік Росії. До спроб зруйнувати енергетичну незалежність нашої держави, що ми вже бачили під час перших переговорів з РФ. До спроб зруйнувати децентралізацію, що зараз ми бачимо через намагання відібрати повноваження виконавчої влади в обраного міського голови», – зазначив лідер «Європейської солідарності».

Він уточнив, що має на увазі ситуацію з міським головою Києва Віталієм Кличком. 24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

«Мова йде не про прізвища, – наголосив Порошенко. – Йдеться про принципи місцевого самоврядування, принципи децентралізації. Якщо хтось зараз буде намагатися підмінити децентралізацію федералізацією і таким чином зробити перший крок до розшматування країни, ми це помітимо».

Колишній глава держави наголосив, що він і його однопартійці знають, «як не потрапити в пастку парламенту», і нагадав про важливість єдиної позиції на міжнародній арені.

«Я налаштований точно не контра, а проукраїнськи. Я неодноразово, в тому числі під час свого останнього візиту до Страсбургу, казав, що позиція перша – ми на зовнішньому фронті маємо виступати об’єднано. Навіть під час парламентської кампанії, навіть коли ми маємо дуже жорсткі внутрішньополітичні протистояння всередині держави», – заявив Порошенко.

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.