Чи виконає Зеленський вимоги Майдану – закордонна преса

​Ірландське періодичне видання The Irish Times аналізує до чого можуть призвести виборчі успіхи Володимира Зеленського і його партії «Слуга народу». Британська газета The Independent пише про штраф, накладений у Великій Британії на російський телеканал RT за порушення правил безстороннього висвітлення подій. Британський часопис The Guardian повідомляє про зникнення у російському перекладі книги ізраїльського філософа Ноя Гарарі теми вторгнення Росії у Крим.

Провідний часопис Ірландії The Irish Times публікує статтю «Погляд The Irish Times на українські вибори: потрясіння істеблішменту». Підзаголовок промовляє – «Президент України та його партія «Слуга народу» здобула безпрецедентний мандат на здійснення змін».

Дублінське видання пише, що Володимир Зеленський «струсонув пантеон української політики» перемігши Петра Порошенка на президентських виборах, а тепер партія колишнього комедійного актора зробила те саме із усім українським істеблішментом, «струсонувши його до самого фундаменту».

Ірландська газета зазначає, що кандидати партії «Слуга народу» не лише здобули історичну парламентську більшість, але й усунули з парламенту багато усталених постатей української політики. Українці, за словами часопису, змінили свої глибоко вкорінені виборчі звички і підтримали політичних новачків із партії «Слуга народу».

The Irish Times вважає, що партія «Слуга народу» спричинила щось на зразок «вибухової хвилі» у корумпованій і кволій українській політичній систему. Тепер вже все залежить від президента і його парламентарів чи зможуть вони здійснити обіцянки, які також були вимогами протестів на Майдані: покласти край олігархічному правлінню і систематичні корупції, запровадивши верховенство закону.

Ірландське видання пише, що Зеленський тепер хоче, щоб до уряду увійшли фахівці під проводом прем'єр-міністра, який, у свою чергу, був би економічним «гуру з впливом в Україні і на Заході».

Кабінет міністрів, як додає дублінська газета, має бути достатньо сильним, щоб запроваджувати потенційно непопулярні реформи, і водночас приваблювати життєво важливі закордонні інвестиції, співпрацюючи з лідерами країн Заходу, які підтримали Україну за умов російської анексії Криму і п’ятирічного збройного конфлікту з підтримуваними Кремлем сепаратистами на сході України.

Успіх партії «Слуга народу» на українських виборах, як підсумовує ірландський часопис, надає Зеленському солідне підґрунтя для врегулювання конфлікту, водночас показавши Росії, що її колишній союзник не має намірів змінювати свій прозахідний курс.

На російський RT наклали штраф у 200 тисяч фунтів стерлінгів

Періодичне видання Великої Британії The Independent ​розповідає за що російський новинний канал RT оштрафували на 200 тисяч фунтів стерлінгів «за порушення правил безсторонності у висвітленні отруєння у Солсбері та подій у Сирії».

Газета пише, що британський регуляційний орган Ofcom заявив, що російський мовник припустився серйозних відхилень від правил мовлення з огляду на безсторонність у семи своїх новинних програмах.

Одним із прикладів порушення правил вважають програму, яку вів одіозний британський політик Джордж Ґалловей, де він та його співведучий заявили, що «нервово-паралітична речовина «новичок», якою було отруєно Сергія та Юлію Скрипалів у Солсбері, зберігалась у лабораторії британського міністерства оборони у Портон Давні», тоді як колишній агент російської ФСБ оголосив отруєння «погано підготовленою провокацією».

Російський канал RT, у свою чергу, висунув офіційне оскарження рішення про накладення штрафу. Відтак, санкції не будуть застосовані аж доки не буде вирішено правничу суперечку.

Повномасштабні слухання у цій справі очікуються наприкінці року.

The Independent пише, що порушення безсторонності у висвітленні подій у Британії з боку російського каналу відбулись на тлі поширення Росією різних версій та вигадок, метою яких є заперечення причетності Москви до отруєння у Солсбері, а також на тлі бойових дій в Україні та Сирії, втручань у вибори у різних країнах і кібернападів.

Лондонський часопис зазначає, що згідно з доповіддю інституту політики Лондонського університету Кінґз Колледж, висвітлення російським каналом отруєння у Солсбері «мало всі ознаки кампанії дезінформації» і мало на меті посіяти непевність з використанням широкого спектру суперечливих версій і теорій змови.

Порушенням визнали те, що RT стверджує, що українська влада пропагує нацизм

Додатковими прикладами порушень російським мовником правил висвітлення подій подаються твердження у новинах російського каналу, що повстанці у Сирії готуються до здійснення нападу з використанням хімічної зброї, а українська влада буцімто пропагує уславлення нацизму.

Насамкінець газета повідомляє, що пересічна авдиторія російського каналу RT складає 3400 осіб упродовж дня, а програми каналу досягають 1% населення Британії.

Гарарі визнає, що схвалив виправлення російських цензорів

Британський часопис The Guardian друкує статтю «Юваль Ной Гарарі визнає те, що він схвалив виправлення цензорами російського перекладу його книжки».

Лондонська газета пише, що ізраїльський філософ Гарарі визнав, що дав згоду замінити критичний вислів на адресу президента Росії Володимира Путіна на критичну ремарку щодо Дональда Трампа у російському виданні своєї книги «21 Урок для 21 Сторіччя».

Гарарі додав, що якщо б цього не було зроблено, російська цензура не дозволила б йому оприлюднити цю роботу російською мовою. Дещо раніше тижневик Newsweek повідомляв, що у російському перекладі цієї книги критику щодо російського вторгнення до Криму було заглушено. Загалом, Гарарі зазначив, що погодився на певні виправлення у текстах його книжок для різної читацької авдиторії з тим, аби, за його словами «сягнути ширшої кількості читачів у різних країнах».

Гарарі стверджує, що виправлення його книжок беруть до уваги різні культурні, релігійні та політичні підґрунтя потенційної читацької авдиторії.

The Guardian пише, що за словами Гарарі, у Росії його попередили, що головно з причини двох прикладів, які він використовував у книзі, які гостро критикують російське вторгнення в Україну, цензори не дозволять публікацію і розповсюдження його книги у Росії. Відтак, Гарарі вирішив видати свою книгу у Росії без жодних згадок про російське вторгнення.

«Це печально, беручи до уваги те, що Гарарі розглядається як один з провідних філософів. Він коментує багато питань, пов’язаних з етикою, проте готовий поступитися власними принципами за гроші», – пише видання.

Слово «завоювання» щодо російського захоплення Криму у російському перекладі замінили на «воз’єднання»

Натомість, ізраїльський філософ каже, що його книга у російському перекладі і без того застерігає читачів щодо небезпеки диктатури, корупції, гомофобії та націоналістичного екстремізму.

У той сам час Гарарі визнає, що тоді як він дав згоду на зміну деяких фрагментів своєї книги у її російському перекладі, він також дізнався про деякі зміни, які було внесено до його книги без його відома.

Наприклад, він використав слово «завоювання» щодо російського захоплення Криму, а у російському перекладі це слово було замінено на «воз’єднання».

Гарарі обіцяє докласти зусиль для виправлення тих непогоджених моментів у російському перекладі.

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