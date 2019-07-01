Bellingcat: топ-офіцер ГРУ координував напад на Скрипаля з лондонського готелю

Розслідувальна група Bellingcat заявила про наявність доказів того, що напад на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля координував з готелю у центрі Лондона високопоставлений співробітник Головного розвідувального управління.

Як мовиться у останній доповіді, отримані Bellingcat дані телефонних переговорів свідчать, що отруєння координував офіцер ГРУ Денис Сергєєв. За даними партнера Bellingcat у цьому розслідуванні, BBC Newsnight Сергєєв має звання генерал-майора.

У Bellingcat вважають, що звання офіцера свідчить про надзвичайну вагу операції.

За даними журналістів, Сергєєв прилетів до Лондона під ім’ям Сергія Федотова 2 березня – за два дні до нападу в Солсбері. За час перебування у готелі біля станції метро Паддінгтон він 11 разів говорив з контактною особою у Москві з кодовим ім’ям «Амір».

Згідно отриманій інформації, Сергєєв лише раз залишив готель – для короткої поїздки в район «Оксфорд Сьоркл» та набережної 3 березня. Вважається, що в цей час в тому ж районі перебували виконавці нападу «Анатолій Чепіга» та «Олександр Мішкін». В доповіді зазначається, що якби Сергєєву треба було передати виконавцям останні настанови або певний предмет – місце між набережною Темзи та станцією Ватерлоо підійшло б для цього.

Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробка якого велася ще в СРСР. Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і покладає відповідальність за подію особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.

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