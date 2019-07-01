Пєсков: розмова Мей з Путіним щодо справи Скрипалів була жорсткою

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що частина бесіди прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей з Володимиром Путіним, яка стосувалася отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, була «жорсткою» і «гранично відвертою».

За словами Пєскова, Путін «досить дохідливо» пояснив прем’єр-міністру «все, що вимагало пояснень у цій справі», але йому важко сказати, чи залишилася Мей задоволена почутим.

Інших подробиць розмови Пєсков не повідомив, додавши лише, що на його думку британська сторона досі не надала ніяких доказів провини Росії в отруєнні Скрипалів. «Інакше вони були б якимось чином опубліковані», – резюмував прес-секретар Путіна.

Зустріч Мей з Путіним відбулася 28 червня в японському місті Осака під час проведення саміту «Групи 20-ти». Та її частина, в якій йшлося про справу Скрипаль, відбулась за закритими дверима тільки в присутності перекладачів.

Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробка якого велася ще в СРСР. Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і покладає відповідальність за подію особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.