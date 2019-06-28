Мей – Путіну: нормалізація відносин Британії та Росії зараз неможлива

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Осаці (Японія) заявила, що нормалізація відносин між двома країнами неможлива доти, поки Росія не припинить «безвідповідальні і дестабілізуючі дії», які загрожують Британії та її союзникам.

Про це мовиться в повідомленні британської сторони про зустрічі Мей і Путіна в рамках саміту «Групи 20-ти».

У ньому також зазначено, що британський прем’єр заявила Путіну про наявність «неспростовних доказів» російської причетності до замаху на Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері в минулому році. Мей заявила перед зустріччю, що має намір поставити перед Путіним питання про притягнення до відповідальності підозрюваних – передбачуваних співробітників російських спецслужб Анатолія Чепіги та Олександра Мишкова.

Іншими прикладами неналежної поведінки Росії названі кібератаки і втручання у вибори в інших країнах.

Крім того, Мей закликала Путіна сприяти деескалації ситуації в Україні і не допустити наступу військ Башара Асада на сирійську провінцію Ідліб. Мей також заявила про готовність «беззастережно виступати на захист ліберальної демократії»і прав людини, в тому числі представників ЛГБТ.

Російського коментаря про підсумки зустрічі поки немає. Напередодні в інтерв’ю Financial Times Путін висловив припущення, що Тереза Мей зацікавлена в нормалізації відносин з Росією. Він також висловив думку, що ліберальна ідея «застаріла».