Трамп та Путін провели переговори в Осаці

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели 28 червня зустріч на полях саміту «Групи 20-ти» в японському місті Осака.

Переговори тривали близько 1 години 20 хвилин. Це не була зустріч «віч-на-віч», в переговорах брали участь члени делегацій.

Як повідомляє Білий дім, президенти обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі і на Україні, а також тему контролю над озброєннями і двосторонні відносини. У повідомленні мовиться, що обидва лідери погодилися з тим, що поліпшення відносин між США і Росією – в інтересах кожної з країн і всього світу.

У Кремлі поки не коментували результатів переговорів з адміністрацією Трампа.

Нинішня зустріч – перша після того, як наприкінці минулого року Трамп скасував заплановані переговори з Путіним на попередньому саміті «Групи 20-ти» в Буенос-Айресі. Причиною став інцидент з 24 українськими моряками, захопленими російськими прикордонниками біля берегів анексованого Криму. З тих пір президенти лише одного разу розмовляли по телефону в травні цього року.

Перша повноформатна зустріч Трампа і Путіна відбулася у середині липня 2018 року в Гельсінкі. Обидві сторони тоді відзначили, що переговори пройшли добре. У листопаді 2018 року лідери двох країн коротко поговорили в Парижі на заході на честь сторіччя з дня закінчення Першої світової війни.