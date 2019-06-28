Президенти США та Росії – Дональд Трамп і Володимир Путін у п’ятницю зустрілися на саміті «Групи 20-ти» в японському місті Осака. Переговори тривали близько півтори години. Перед переговорами один із журналістів запитав Дональда Трампа, чи буде він обговорювати з Путіним проблему втручання Росії в президентські вибори в США. Американський лідер на це відповів: «Зрозуміло, буду!». Потім повернувся до Путіна і додав: «Не втручайтеся у вибори!» Як повідомили в Білому домі, лідери Росії і США обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі й Україні. А також погодилися, що поліпшення відносин між Москвою і Вашингтоном – на користь і обом країнам, і всьому світові. Останнього разу президенти Росії і США зустрічалися для переговорів у липні минулого року в Гельсінкі. (Відео Reuters)