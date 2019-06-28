Трамп і Путін обговорили тему України під час зустрічі в Японії

28 червня лідери США та Росії зустрілися в японському місті Осака під час саміту G20. Це – перша зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна з липня минулого року у Гельсінкі.

Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін на їхніх перших переговорах із часів виходу звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Москви у вибори США погодилися працювати над поліпшенням відносин між двома супердержавами.

Під час протокольної зйомки до початку перемовин, один із журналістів підштрикнув американського президента запитанням про те, чи той не збирається порушити тему неприпустимості втручання в американські вибори 2020 року. Трамп звернувся до Путіна з посмішкою на обличчі і сказав: «Не втручайтеся у вибори, будь ласка».

Такий жест викликав чимало реакцій. Наприклад, конгресмен-демократ Адам Шифф написав у своєму Twitter: «Чи президент застереже Путіна проти втручання в наші наступні вибори – це не приватна справа між Трампом та Путіним. Це імпаретив національної безпеки, критичний для стримування подальшого російського втручання. Це, без сумніву, справа американського народу».

У нещодавно оприлюдненому звіті спеціального прокурора Роберта Мюллера були наведені численні дані втручання Росії в американський виборчий процес, проте в результаті розслідування не виявили ознак змови людей з оточення президента Трампа з російськими представниками.

Як повідомляють міжнародні ЗМІ, зустріч Трампа і Путіна тривала майже півтори години, як і було заплановано.

«Це напружений час, але, здається, стосунки між двома лідерами ненапружені», – так передав атмосферу перед зустріччю кореспондент катарського ресурсу Al Jazeera.

Обговорили Україну

По завершенню зустрічі Білий дім у своєму дописі у Twitter повідомив, що Трамп та Путін «обидва погодилися, що поліпшення відносин – в інтересах обох держав і в інтересах світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні».

В Кремлі поки що не прокоментували підсумків зустрічі.

Інтерв’ю Путіна для Financial Times

Напередодні зустрічі з Трампом Путін дав інтерв’ю газеті Financial Times, яке викликало чимало реакцій. Одна з них стосується відсутності згадки про Україну.

«Financial Times провели інтерв’ю з Путіним на 24 сторінки. Вгадайте, яке слово жодного разу не з’являється там? Україна, держава, яку окупувала Росія, і в якій веде невпинну війну», – звернув увагу дослідник Atlantic Council Адріан Каратницький.

В інтерв’ю західному виданню Путін ще раз відкинув звинувачення у втручанні в американські вибори. «Росію звинувачували і, незважаючи на доповідь Мюллера, продовжують, як не дивно, і далі крутити цю платівку зі звинуваченнями проти Росії, пов’язаними з міфічним втручанням у вибори США», – сказав російський лідер.

Трампа він назвав талановитою людиною, яка «тонко відчуває, чого чекає від нього виборець».

Окрему увагу журналістів та оглядачів привернули слова російського президента про ліберальний світовий порядок, який встановився у світі після Другої світової війни.

«Сучасна так звана ліберальна ідея, вона, як на мене, себе просто зжила остаточно. Наші західні партнери зізналися, що деякі її елементи просто нереалістичні: мультикультуралізм там і так далі», – сказав Путін, пояснивши що засади лібералізму суперечать тому, чого прагнуть люди по всьому світу.

Серед тих, хто категорично не погодився з коментарем Путіна, був президент Європейської ради Дональд Туск.

«Той, хто стверджує, що ліберальна демократія є застарілою, також стверджує, що свободи застарілі, верховенство права застаріле і права людини застарілі», – цитує Туска видання Euractiv.

Нинішня зустріч – перша після того, як наприкінці минулого року Трамп скасував заплановані переговори з Путіним на попередньому саміті «Групи 20-ти» в Буенос-Айресі. Причиною став інцидент з 24-ма українськими моряками, захопленими російськими прикордонниками біля берегів анексованого Росією Криму. З тих пір президенти лише одного разу розмовляли по телефону в травні цього року.

Перша повноформатна зустріч Трампа і Путіна відбулася у середині липня 2018 року в Гельсінкі. Обидві сторони тоді зазначили, що переговори пройшли добре. У листопаді 2018 року лідери двох країн коротко бачилися в Парижі на заході на честь сторіччя з дня закінчення Першої світової війни.