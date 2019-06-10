Влада Солсбері хоче викупити будинок Скрипалів, щоб він не перетворився на туристичну атракцію

Рада графства Вілтшир розглядає можливість викупити будинок, де отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку. Таке рішення може бути ухвалене через побоювання, що житло викуплять та здаватимуть туристам через його славу.

9 червня представники місцевої влади заявили, що колишні сусіди Скрипалів переймаються, що їхній будинок можуть перетворити на готель або інший бізнес, який приваблюватиме велику кількість людей та порушить спокій у цьому районі.

«Рада рішуче налаштована не дозволити використати цю нерухомість, щоб наживатися на її історії… і готова викупити її, якщо власник захоче продати», – сказав голова ради Алістер Каннінгем газеті Daily Mail.

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Отруєння, яке призвело до госпіталізації Скрипалів, а також загибелі іншої британської громадянки, відбилося на масовій культурі як у Великій Британії, так і в Росії, владу якої звинувачують у організації замаху.

Наприклад, росіяни випустили олію під назвою «Новачок» на честь нервово-паралітичного агента, який використали під час замаху, та настільну гру «Наші в Солсбері», яка повторює маршрут підозрюваних агентів Головного розвідувального управління Росії – Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна.

«Сусіди переймаються тим, що може статися, якщо нерухомість продадуть… Якщо її викуплять, рада пересвідчиться, що будинок буде використовуватися як приватне житло», – пообіцяв Каннінгем.

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Ніхто зі Скрипалів після отруєння не жив у цьому будинку. Британська газета Sun оцінила його вартість у 200 тисяч фунтів стерлінгів (255 тисяч доларів США).

Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробка якого велася ще в СРСР. Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і покладає відповідальність за подію особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.