Лондон: Москва повинна змінити поведінку для поліпшення відносин

Поліпшення відносин Москви і Лондона можливе лише у випадку зміни Росією своєї поведінки. Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей.

Росія як і раніше дестабілізує обстановку, але співпраця двох країн в галузі міжнародної безпеки буде тривати, йдеться в повідомленні британської сторони.

Заява Великобританії стало відповіддю на висловлювання президента Росії Володимира Путіна про поліпшення відносин з Великобританією після обрання нового британського прем’єр-міністра. Під час виступу на Петербурзькому економічному форумі президент Росії зауважив, що двосторонні відносини були серйозно підірвані через отруєння в Великобританії колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочки. «Треба, врешті-решт, перегорнути цю сторінку, пов’язану зі шпигунами, замахами», – сказав Путін.

Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробка якого велася ще в СРСР. Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і покладає відповідальність за подію особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.