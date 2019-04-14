The Times назвала Солсбері найкращим місцем для проживання у Британії

Британська газета The Times назвала місто Солсбері, де минулого року від отруєння «Новачком» постраждали колишній співробітник російської військової розвідки Сергій Скрипаль та його дочка Юлія, найкращим місцем для проживання у Сполученому королівстві.

Видання відзначило «колективний дух» жителів міста, який виявився не зломленим, незважаючи на те, що Солсбері, як пише газета, «не зі своєї вини потрапив до заголовків новин у всьому світі». Подолавши пережитий стрес, місто стало «ще сильнішим», пише The Times.

Моральні якості жителів, втім, не єдина причина того, чому Солсбері очолив рейтинг. Серед його переваг відзначені також близькість до морського узбережжя і до Лондону, високий рівень освіти і закладів культури.

4 березня 2018 року в англійському місті Солсбері було скоєно замах на колишнього співробітника російської військової розвідки (ГРУ) Сергія Скрипаля. При атаці постраждав він і його дочка Юлія. Британська влада офіційно звинуватила в замаху співробітників російської військової розвідки. США і Євросоюз запроадили проти Росії санкції за хімічну атаку. Москва свою причетність категорично заперечує.

Всього від отруєння «Новачком» постраждали п’ятеро людей. Крім Скрипалів, серед них був поліцейський Нік Бейлі, який отруївся під час огляду будинку потерпілих росіян.

Чарлз Роулі і Дон Стерджес постраждали після того, як чоловік подарував своїй подрузі флакон нібито з парфумами, який він знайшов на вулиці. Стерджес покористувалася речовиною у флаконі як парфумами і через кілька днів померла. Даних про нинішній стан здоров’я Скрипалів немає, Роулі і Бейлі лікарі прогнозують тривалі проблеми зі здоров’ям.