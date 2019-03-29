США підготували другий пакет санкцій проти Росії за атаку в Солсбері – Bloomberg

Білий дім отримав від Державного департаменту і Міністерства фінансів США пропозиції щодо другого пакету санкцій проти Росії за атаку в Солсбері. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє 29 березня агентство Bloomberg. У листопаді 2018 року Держдепартамент вже повідомив Конгресові США, що Росія не виконала умови згідно із законом про хімічне роззброєння. Відомство пообіцяло запровадити проти Москви «дуже болісні» заходи.

Адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти Росії за використання хімічної зброї після того, як встановила, що Москва використала заборонену нервово-паралітичну речовину проти колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, який живе у Великій Британії.

Проти Росії був застосований закон 1991 року про контроль і ліквідацію хімічної і біологічної зброї. Він передбачає два етапи санкцій проти країн-порушників. У серпні Вашингтон заборонив експорт до Росії товарів і технологій, що мають відношення до національної безпеки і хімічної промисловості, і заборонив надавати країні фінансову допомогу.

Під час обговорення другого пакету згадувався набір таких заходів:

1. Заборона кредитувати Росію американським банкам.

2. Голосування проти всіх ініціатив проти фінансової або технічної допомоги Росії у всіх міжнародних організаціях.

3. Заборона на експорт до Росії будь-яких американських товарів.

4. Заборона на імпорт будь-яких товарів із Росії, крім їжі та сільськогосподарської продукції.

5. Призупинення дипломатичних відносин або скорочення кількості дипломатів.

6. Заборона авіаперевезень між країнами через роботу підконтрольних урядові Росії компаній (у першу чергу може йтися про «Аерофлот»).

Москва свою причетність до інциденту в Солсбері категорично заперечує.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 29 березня заявив, що, на його думку, США ніколи не скасують санкції проти Росії.