Кремль: Путіну «не обов’язково» відповідати на лист сина загиблої від отруєння «Новачком»

Президентові Росії Володимиру Путіну «зовсім не обов’язково відповідати» на лист від Евана Хоупа, сина британки Дон Стерджесс, яка загинула в британському Еймсбері від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», заявляють у Кремлі.

На питання, чи планує Путін особисто відповісти на лист британця, речник російського президента Дмитро Пєсков відповів: «Це зовсім не обов’язково. Справа в тому, що посол Росії призначається указом президента Росії. Власне він і є надзвичайним і повноважним послом, і має всі повноваження говорити від імені Російської Федерації», – сказав речник.

Минулого тижня посольство Росії у Великій Британії опублікувало в офіційному Twitter фотографію листа на адресу російського президента Володимира Путіна від Евана Хоупа.

У примітці до повідомлення посольства в Лондоні вказується, що Хоупу відправили копію російської доповіді «Солсбері: питання без відповіді».

Крім того, посол Росії Олександр Яковенко запросив Хоупа в посольство, щоб він міг поставити свої запитання російським дипломатам. При цьому в дипмісії не уточнили, чи отримав Путін листа від сина Стерджесс.

У листі 20-річний Хоуп просить Путіна дозволити допит двох громадян Росії, які, як вважає британська поліція, несуть відповідальність за смерть його матері.

44-річна Дон Стерджесс померла в липні 2018 року, через кілька днів після контакту з «Новачком».

Британська поліція вважає, що йдеться про залишки тієї ж речовини, якою в березні в сусідньому Солсбері були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія (вони вижили після довгого лікування).

В отруєнні звинувачують ймовірних агентів російської військової розвідки – Анатолія Чепігу (він же «Руслан Боширов») і Олександра Мішкіна (він же «Олександр Петров»).

При цьому сам Путін восени минулого року стверджував, що «Боширов» і «Петров» – цивільні особи, які не мають відношення до отруєння Скрипалів. Того ж дня обидва підозрюваних дали інтерв’ю російському державному іномовцю RT, в якому заявили, що є підприємцями і приїжджали в Солсбері як туристи. Відтоді вони жодного разу не виходили на зв’язок.

4 березня виповнився рік від дня отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.