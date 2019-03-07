Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Березень 2019, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

Посольство Росії опублікувало лист Путіну від сина загиблої через отруєння «Новачком»

Посольство Росії в Лондоні запросило Евана Хоупа на розмову з російськими дипломатами

Дивитись коментарі

Посольство Росії у Великій Британії опублікувало в офіційному Twitter фотографію листа на адресу російського президента Володимира Путіна від Евана Хоупа, сина британки Дон Стерджесс, яка загинула в британському Еймсбері від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

Раніше про лист повідомляла газета Sunday Mirror.

У примітці до повідомлення посольства в Лондоні вказується, що Хоупу відправили копію російської доповіді «Солсбері: питання без відповіді».

Крім того, посол Росії Олександр Яковенко запросив Хоупа в посольство, щоб він міг поставити свої запитання російським дипломатам. При цьому в дипмісії не уточнили, чи отримав Путін листа від сина Стерджесс.

У листі 20-річний Хоуп просить Путіна дозволити допит двох громадян Росії, які, як вважає британська поліція, несуть відповідальність за смерть його матері.

«Я закликаю вас, як людину: дозвольте нашим поліцейським допитати цих людей у зв’язку з убивством моєї матері. Вона, врешті-решт, заслуговує на правосуддя», – написав Хоуп.

Раніше батьки Дон Стерджесс звинуватили британську владу в приховуванні фактів.

Британія звинуватила росіян Петрова і Боширова в отруєнні Скрипалів – відео
Embed
Британія звинуватила росіян Петрова і Боширова в отруєнні Скрипалів – відео

No media source currently available

0:00 0:01:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

44-річна Дон Стерджесс померла в липні 2018 року, через кілька днів після контакту з «Новачком».

Британська поліція вважає, що йдеться про залишки тієї ж речовини, якою в березні в сусідньому Солсбері були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія (вони вижили після довгого лікування).

В отруєнні звинувачують ймовірних агентів російської військової розвідки – Анатолія Чепігу (він же «Руслан Боширов») і Олександра Мішкіна (він же «Олександр Петров»).

Імені четвертого підозрюваного поки що не називають
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

В отруєнні Скрипалів є четвертий підозрюваний – розслідувач

При цьому сам Путін восени минулого року стверджував, що «Боширов» і «Петров» – цивільні особи, які не мають відношення до отруєння Скрипалів. Того ж дня обидва підозрюваних дали інтерв’ю російському державному іномовцю RT, в якому заявили, що є підприємцями і приїжджали в Солсбері як туристи. Відтоді вони жодного разу не виходили на зв’язок.

4 березня виповнився рік від дня отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG