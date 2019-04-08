Путін не стане зустрічатися з отруєним «Новачком» британцем – Кремль

У Кремлі відкинули пропозицію про зустріч отруєного хімічною речовиною «Новачок» британця Чарлза Роулі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє російська служба радіо Свобода з посиланням на «Інтерфакс».

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав «опосередкованим діалогом із президентом» зустріч Роулі з послом Росії у Великій Британії Олександром Яковенком, яка відбулася 7 квітня. За його словами, прохання британця поговорити з російським лідером фактично виконане, оскільки посол Росії вважається представником президента в Сполученому королівстві.

При цьому представник Кремля пообіцяв ще розглянути прохання поговорити з Путіним, але тільки після отримання інформації щодо цього від посла Яковенка.

Чарлз Роулі висловив газеті Daily Mirror своє розчарування після зустрічі з послом Росії в Лондоні. За його словами, у відповідь на свої питання він отримав від Яковенка російську пропаганду: «Мені сподобався посол, але все, що він намагався сказати, щоб виправдати свою країну, було смішним». Зокрема, чиновник нібито заявив, що Москва не стоїть за атаками в Солсбері, а Роулі отруївся не речовиною російського походження, тому що російська отрута «повбивала б усіх».

4 березня 2018 року в англійському місті Солсбері було скоєно замах на колишнього співробітника російської військової розвідки (ГРУ) Сергія Скрипаля. При атаці постраждав він і його дочка Юлія. Британська влада офіційно звинуватила в замаху співробітників російської військової розвідки. США і Євросоюз запроадили проти Росії санкції за хімічну атаку. Москва свою причетність категорично заперечує.

Всього від отруєння «Новачком» постраждали п’ятеро людей. Крім Скрипалів, серед них був поліцейський Нік Бейлі, який отруївся під час огляду будинку потерпілих росіян.

Чарлз Роулі і Дон Стерджес постраждали після того, як чоловік подарував своїй подрузі флакон нібито з парфумами, який він знайшов на вулиці. Стерджес покористувалася речовиною у флаконі як парфумами і через кілька днів померла. Даних про нинішній стан здоров’я Скрипалів немає, Роулі і Бейлі лікарі прогнозують тривалі проблеми зі здоров’ям.

Яковенко після зустрічі заявив агентству «РИА Новости», що Роулі не має претензій до Росії. Англієць сказав британській пресі, що, як і раніше, вважає Москву відповідальною за хімічну атаку.