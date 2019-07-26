Он был спортсменом, КВН-щиком и патриотом своей страны. Из-за своих убеждений Степан Чубенко погиб: 23 июля 2014 года в его рюкзаке боевики группировки «ДНР» нашли ленту в цветах украинского флага и шарф львовского футбольного клуба «Карпаты». За это члены вооруженного формирования пытали и расстреляли подростка. А Степана Чубенко в Краматорске не забыли. Каким был этот парень? Об этом мы поговорили с его мамой Сталиной.

Степан Чубенко рос веселым и озорным мальчишкой, увлекался и греко-римской борьбой, и футболом, был активным участником разных мероприятий, а еще – души не чаял в животных.

Его детки тоже обожали. У кого из знакомых были дети, – нянчил

Таким остался Степа в памяти своей мамы Сталины. Она вспоминает, что вместе с друзьями он создал в Краматорске Лигу КВН. А еще его любили дети, – вспоминает она: «Его детки тоже обожали. У кого из знакомых были дети, – нянчил. В этом году на турнире футбольном девочке, которую он нянчил, ходил в гости к ее сестре, было предоставлено право первого удара по мячу. Уже первый класс закончила Лерочка».​

Сталина Чубенко говорит, что до событий на Майдане Степан политикой не интересовался, был как все, любил спорт. Протесты в Киеве заставили по-новому посмотреть на жизнь, на пропаганду с телеэкрана. Разобравшись в ситуации, Степан поддержал Майдан и рассказывал о нем родителям.

Сталина вспоминает: «Мы смотрели телевидение, то, что нам показывали с экранов. Поэтому мы смотрели вот такими глазами и, наверное, не понимали, что в общем-то происходит. А Степа, кроме того, стал смотреть в интернете, общаться, переписываться. И он, наверное, происходящие события и уже объяснял нам».

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«Я не могу, как крыса, сидеть в тылу»

Он однозначно был за Украину, за ее целостность. И никаких флагов другой страны здесь не должно быть

Когда на Донбассе началась так называемая «русская весна», позиция Степы была однозначной: «Он однозначно был за Украину, за ее целостность. И никаких флагов другой страны здесь не должно быть. И поэтому он окунулся в эту борьбу, в партизанское движение, митинги. Он был активным участником», – говорит Сталина Чубенко.

На поминальные дни 2014-го года Степан с мамой поехал в Ростовскую область на могилы родственников. От греха подальше родители решили на время оставить парня там. Но он в конце мая вернулся в Краматорск. Вот что нам рассказала Сталина Чубенко: «Когда уже стали передавать о том, что бомбежки начались, что здесь опасно, он оттуда уехал. Сказал: я не могу как крыса сидеть в тылу, когда мои родители и родина в опасности».

​Степан Чубенко – навечно номер один

«Позвоню позже, люблю вас. Степчик» – это последнее сообщение от Степана

Несколько раз он повторял: «Все будет хорошо». Сталина Чубенко говорит, что никаких плохих предчувствий не было. Было спокойствие. Такое чувство, что Бог решил его забрать, – вздыхает Сталина Чубенко. «Позвоню позже, люблю вас. Степчик» – это последнее сообщение от Степана. На следующий день позвонил боевик и сообщил, что Степан арестован и находится в Донецке.

Мама поехала в Донецк, чтобы найти сына. Говорит, прошла все круги ада. Но увидеть Степу живым было не суждено. О том, что его расстреляли, узнала лишь в середине августа. Ей долго не отдавали тело сына. Похоронили парня 8 ноября 2014 года, в международный день КВН, который так любил Степан.

Украинский суд установил, что участники незаконного вооруженного формирования Вадим Погодин, Максим Сухомлинов и Юрий Москалев связали Степана, пытали, а потом расстреляли. Троим боевикам заочно присудили пожизненное заключение.

В Краматорске о Степане не забывают. В этом году памяти Степана посвятили конкурс детских репортажей. С 2015 года проходит футбольный турнир его памяти.

А местный футбольный клуб «Авангард» изъял из обращения первый номер и навечно закрепил его за Степаном Чубенко.