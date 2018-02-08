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Адвокат заочно приговоренного к пожизненному заключению боевика Вадима Погодина требует для него оправдания. Соответствующую апелляцию юрист подал в Донецкий областной суд. Погодин приговорен судом за убийство 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко в 2014 году. Адвокат же считает, что вина его подзащитного не доказана, а улик недостаточно. 8 февраля Донецкий апелляционный суд в городе Бахмут рассмотрел его жалобу в режиме видеоконференции и оставил приговор в силе.

В Донецком апелляционном суде рассматривают апелляцию защитника главаря батальона «Керчь» Вадима Погодина. Адвокат не согласен с приговором своему подзащитному в виде пожизненного лишения свободы. Андрей Туренок принимает участие в заседании по видеосвязи. Какие обстоятельства помешали юристу преодолеть 30 километров от Торецка в Бахмут – неизвестно. Поэтому адвокат высказывает свои доводы дистанционно.

Приговор суда основан лишь на совокупности предположений

«Считаю, что в данном случае приговор суда основан лишь на совокупности предположений, которые судебная коллегия Дзержинского городского суда выслушала. Только лишь на совокупности предположений. Хотя, по закону, приговор должен быть на совокупности доказательств, которые собраны по делу. Я считаю, что в данном случае не было этого. Я прошу мою апелляцию удовлетворить в полном объеме: отменить приговор Дзержинского суда и дело направить на новое судебное рассмотрение», – заявил в суде адвокат Андрей Туренок.

Следствие установило, что Вадим Погодин вместе со своими подчиненными расстреляли безоружного краматорского школьника на трассе под Донецком летом 2014 года. За это всех трех приговорили к пожизненному заключению. Для прокуратуры это дело стало первым, в котором удалось добиться заочного приговора. Поэтому настаивают на правильности решения суда первой инстанции.

Мы считаем вердикт Дзержинского городского суда Донецкой области относительно этих лиц законным, обоснованным

«По мнению государственного обвинения, у суда первой инстанции было достаточно оснований, чтобы прийти к выводу о доказанности вины и правовой квалификации действий Погодина, Москалева и Сухомлинова в совершении ими криминального правонарушения, предусмотренного пунктами 12,3 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Мы считаем вердикт Дзержинского городского суда Донецкой области относительно этих лиц законным, обоснованным. Просим оставить его без изменений, а апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения», –

Протестует прокурор прокуратуры Донецкой области Анна Павлова.

Обжаловать приговор решился только один из трех адвокатов. Защитники двух других убийц претензий к первому приговору не имеют. Апелляционный суд, выслушав доводы всех сторон, объявляет вердикт: «Апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения, вердикт Дзержинского городского суда Донецкой области от 10 ноября 2017 года относительного Погодина Вадима Викторовича без изменений. Решение набирает законную силу с момента его оглашения и может быть обжаловано в Верховном суде на протяжение трех месяцев со дня оглашения».

Приговор всем трем убийцам заочный. Главаря банды уже задерживали российские полицейские в оккупированном Крыму, но со временем отпустили. Двое других скрываются на неподконтрольных территориях Донбасса. Будут ли задерживать убийц и как организовать их экстрадицию, в прокуратуре не комментируют.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)