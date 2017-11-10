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Пожизненное заключение – такой приговор суда убийцам 16-летнего краматорчанина Степана Чубенко. Юношу пытали и убили трое боевиков группировки «ДНР» летом 2014-го года. Школьника расстреляли под Донецком. Следствие и суд на подконтрольной Киеву территории длились три года. 10 ноября подозреваемым назначили наказание заочно. После начала российской агрессии на Донбассе Степан Чубенко вместе с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины, которые проводились в городе Краматорск.

Расследование убийства краматорского школьника Степана Чубенко завершено. Торецкий городской суд признал вину Вадима Погодина, командира вооруженного подразделения «Керчь» группировки «ДНР», и приговорил его к пожизненному заключению.

Вместе с ним пожизненные сроки получили подельники Москаленко и Сухомлинов. Все трое скрываются от украинского правосудия на неподконтрольных территориях и в Крыму. Тем не менее, мать убитого школьника Сталина Чубенко говорит, что приговором удовлетворена.

«Действительно справедливый приговор. Действительно там, в суде все было доказано. Все обстоятельства этого убийства. Поэтому немного такая гордость за суд», – говорит Сталина Чубенко.

Но вот адвокат главаря вооруженного подразделения группировки «ДНР» говорит, что вина его подзащитного не доказана и намерен оспаривать приговор.

«Адвокат должен защищать любое лицо, если вы знаете. А у Погодина адвокат обязателен. Я назначен центром, который создан в Украине специально для защиты людей. Считаю, что, скорее всего, будем подавать апелляцию», – говорит адвокат Вадима Погодина Андрей Туренок.

Адвокаты двух других обвиненных в убийстве еще на этапе дебатов не стали спорить с прокуратурой и согласились на пожизненные сроки для своих подзащитных.

«Я был бы против, если бы считал, что доказательств недостаточно или они вообще отсутствуют. Поэтому, высказывая его позицию, как я ее понимаю, это искреннее раскаяние и признание своей вины» – считает адвокат второго обвиняемого Максима Сухомлинова Александр Дейнека.

Наказание, правда, ожидает убийц в том случае, если их задержат. Украинские правоохранители планируют привлечь на помощь Интерпол.

«Эта информация направляется в 190 стран-членов Интерпола относительно необходимости розыска и установления места нахождения данного лица. Потом уже правоохранительные органы каждой страны должны установить место нахождения и сообщить в Интерпол. А там, в свою очередь, сообщают в правоохранительные органы Украины, и мы готовим документы для экстрадиции», – рассказывает первый заместитель руководителя Краматорской местной прокуратуры Ярослав Косенков.

В прокуратуре отмечают, что решение украинского суда признаются всеми странами-участницами Интерпола, в том числе и Россией. Полицейские этой страны уже задерживали Погодина в оккупированном Крыму, но затем отпустили.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)