«Слуга народу» має найвищу підтримку у наймолодших виборців – Національний екзит-пол

Серед наймолодших виборців України (віком 18 до 29 років) партія «Слуга народу» має підтримку 58,8% учасників голосування 21 липня. Про це свідчать деталізовані дані Національного екзит-полу на позачергових виборах до Верховної Ради, які оприлюднили 30 липня на пресконференції в Києві.



Також у наймолодшій віковій групі «Голосу» віддали перевагу 9,4% виборців, «Європейській солідарності» – 7%, а «Партії Шарія» – 6,8%. «Опозиційна платформа – За життя» і «Батьківщина» в цій віковій групі не долають 5-відсоткового бар’єра.



Аналогічна послідовність у партій також за підсумками голосування виборців віком 30–39 років.



У групі виборців 40–49 років, як і в усіх інших, лідирує «Слуга народу» (48,4%), далі йдуть «Європейська солідарність» (11,2%), «ОПЗЖ» (7,5%), «Голос» (7,2%) і «Батьківщина» (5,2%).



Виборці 50–59 років поміняли місцями «ОПЗЖ» (11,6%) і «Європейську солідарність» (9,1%), а також «Батьківщину» (7,9%) та «Голос» (6,4%).



Серед виборців, старших за 60 років, за «ОПЗЖ» проголосували 20,1%. «Батьківщина» і «Європейська солідарність» у цій віковій групі набирають 11,6% і 8,6% відповідно, а «Голос» не подолав прохідного бар'єра.



На виборах до Верховної Ради 21 липня Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова провели Національний екзит-пол.



За його даними, до парламенту проходять партії «Слуга народу» (44,2% голосів), «ОПЗЖ» – 11,4%, «Євросолідарність» – 8,8%, «Батьківщина» – 7,4%, «Голос» – 6,5%.



Згідно з результатами опрацювання Центральною виборчою комісією 100% електронних протоколів, до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять партії «Слуга народу» (43,16% голосів виборців), «Опозиційна платформа – За життя» – 13,05%, ВО «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,1% і «Голос» – 5,82%.