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30 Липень 2019, Київ 13:43
Новини | Політика

ЦВК прийняла оригінали протоколів з усіх окружних виборчих комісій

ЦВК закінчила приймати оригінали протоколів

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Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах від усіх 199 окружних виборчих комісій. Про це повідомили в ЦВК.

Сьогодні комісія прийняла останні протоколи з 69-го округу.

Водночас комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК з округу №127 з поміткою «уточнений» до 1 серпня.

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

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