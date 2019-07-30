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30 Липень 2019, Київ 12:18
Новини | Політика

Аваков назвав «брехнею» слова Порошенка, що поліція працювала проти нього на виборах

Аваков запевнив, що правоохоронні органи працювали на те, щоб вибори відбулися чесно

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав «брехнею» заяву п'ятого президента Петра Порошенка щодо нібито перешкоджань з боку поліції під час парламентської виборчої кампанії.

«Поліція, як і МВС в цілому не працювали на нього, а працювали на чесні вибори. Ми працювали на людей і на Україну!», – написав Аваков у Facebook.

Порошенко заявив у інтерв’ю виданню «Українська правда», що під час кампанії проти нього працювала, зокрема поліція.

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

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