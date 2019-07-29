Заступник Кличка йде з посади, щоб очолити «ЄС» на місцевих виборах

Заступник міського голови Києва Віталія Кличка і секретар Київської міської ради Володимир Прокопів оголосив про припинення своїх повноважень, щоб взяти участь у місцевих виборах. Про це він повідомив 29 липня.

За словами Прокопіва, він вирішив, що «поведе команду «Європейської солідарності» (партія експрезидента Петра Порошенка – ред.) до столичного парламенту».

«Рішення очолити партію «Європейська Солідарність» у Києві робить неможливою мою подальшу роботу на посаді секретаря Київради. Коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не буду віддавати перевагу жодній партії. Свої обіцянки я завжди виконую. Тому сьогодні написав заяву про припинення повноважень секретаря Київської міської ради», – заявив він.

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Прокопів також висловив сподівання, що наступним секретарем Київради оберуть «молоду прогресивну людину, яка відкине свої політичні вподобання і зосередиться на об’єднанні представників різних партій для прийняття важливих для киян рішень».

Володимир Прокопів – депутат Київради сьомого і восьмого скликань. Посаду заступника міського голови і секретаря Київради він обіймав з грудня 2015 року.

22 липня мер Дніпра Борис Філатов запропонував президенту Володимиру Зеленському оголосити дочасні місцеві вибори.